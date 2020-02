Corriere: Belotti e Zaza contro il Napoli nello stadio in cui hanno segnato i gol della carriera

Il Gallo siglò qui le sue prime due reti nella massima serie, con il Palermo, nel 2014. Zaza guadagnò il pareggio con il Sassuolo nel 2013, la sua seconda rete in A. E fu lui a castigare il Napoli nel 2016 allo Stadium

La coppia di attacco formata da Belotti e Zaza è molto più di una suggestione, per Longo, in vista di Napoli-Torino. Il Corriere Torino scrive che è una soluzione provata e riprovata in allenamento. Dunque una certezza.

Per Belotti il San Paolo è uno stadio speciale. Proprio qui segnò le sue prime due reti in Serie A. Era il 24 settembre 2014, turno infrasettimanale. Il suo Palermo pareggiò in rimonta con gli azzurri per 3-3. Fu suo il colpo di testa del momentaneo 2-1. E poi di nuovo, la rete del pareggio finale, su assist di Dybala.

Ma anche per Zaza il San Paolo è uno stadio fortunato. Vi ha segnato la sua seconda rete in A, il 25 settembre 2013, nel pareggio 1-1 tra Sassuolo e Napoli.

Proprio contro gli azzurri, poi, Zaza ipotecò una buona fetta di scudetto per la Juve nel 2016, allo Stadium. Fu il suo gol più famoso.

“Corsi e ricorsi, che possono far ben sperare”.

Per quanto riguarda il resto della formazione, il quotidiano scrive che Berenguer ha recuperato dalla lombalgia e si giocherà il posto di terzo centrocampista con Daniele Baselli. Simone Edera e Simone Verdi, invece, proveranno fino alla fine a convincere Longo a preferire uno di loro due allo stesso Zaza.

“Con Verdi che vestirà i panni del grande ex di turno: anche questo in fondo è un bel cerchio da chiudere”.