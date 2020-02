CorMez: Napoli-Lecce, a centrocampo Allan in vantaggio ma si monitora Fabian e stuzzica Lobotka

Demme ha conquistato il ruolo di regista. La stazza fisica di Koulibaly raccomanda prudenza. Mertens subentrerà dalla panchina

Sul Corriere del Mezzogiorno qualche ipotesi sulla formazione che Gattuso sceglierà di mandare in campo contro il Lecce, domenica.

Ieri è tornato dalla Grecia Manolas, che si è allenato solo il pomeriggio, intenzionato a non lasciare andare via un altro giorno ma di continuare a combattere per il posto da titolare in difesa.

Fabian Ruiz invece ha volto una parte di allenamento con i compagni e poi un allenamento individuale a seguire.

“a causa di alcuni fastidi ereditati dalla forte influenza rimediata la scorsa settimana”.

Recuperato pienamente Koulibaly, che però per la sua stazza fisica raccomanda prudenza. Non si forzerà nemmeno per Mertens, che subentrerà a gara in corsa.

“Koulibaly è recuperato ma la sua struttura fisica invita alla prudenza, Mertens contro il Lecce dovrebbe essere ancora un’arma a gara in corso, sta seguendo un percorso graduale, sarà ancora Milik il titolare”.

A centrocampo Demme ha conquistato il posto da regista. A destra è in vantaggio Allan, con qualche se.

“A centrocampo ci sono tante soluzioni, sul centro-destra Allan è in vantaggio ma si monitorano le condizioni di Fabian Ruiz e stuzzica anche Lobotka. La prima mezz’ora di dominio del campo a Marassi porta anche la sua firma, Lobotka da play ha viaggiato alla percentuale del 100% di passaggi riusciti tentando anche qualche apertura più lunga, ha sofferto dopo il gol di Quagliarella quando il Napoli ha perso le distanze soffrendo poi nell’uscita dalle retrovie con la costruzione dal basso”.

Gattuso considera Lobotka utilizzabile anche da interno destro di centrocampo.