CorMez: Gattuso lavora al rilancio della panchina da 280 milioni

Molti calciatori della rosa sono fuori per problemi di natura fisica. Sono da recuperare e mettere in condizione di giocare, anche perché alcuni di loro saranno messi sul mercato e il Napoli deve trarne profitto

Rino Gattuso si è messo in testa un compito, quasi una missione, rivalutare il patrimonio insito nella rosa del Napoli. Lo aveva detto prima della chiusura del mercato, scrive il Corriere del Mezzogiorno:

«A fine mercato si fa come dico io. Lo faccio per il bene della squadra e mando in campo chi ritengo più in forma».