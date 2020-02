CorMez: da oggi Gattuso può pensare all’eredità Champions che gli ha lasciato Ancelotti

Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava scrive della vittoria di ieri sul Brescia. Tre punti portati a casa anche grazie al gol di Fabian Ruiz, che aveva già segnato contro il Lecce e l’Inter.

“Fabian, la sua è una perla che vale oro sotto gli occhi degli osservatori del Real Madrid, in tribuna al Rigamonti. Il tiro a giro nel set della porta difesa da Joronen all’inizio del secondo tempo è un gioiello e non solo. E’ il gol vittoria e certifica un’altra rimonta”.

Il Napoli, però, prima di risorgere, soffre.

Dopo il gol dei padroni di casa la squadra è sembrata crollare, come accaduto spesso in stagione.

Poi, per fortuna, è riuscita a venirne fuori.

“Quale migliore iniezione di fiducia prima di un ciclo terribile con il Barcellona in Champions, poi il Torino e la gara di ritorno dell’Inter in coppa Italia. Tutte al San Paolo, dove in questa stagione il Napoli ha raccolto poco. Gattuso, da oggi, può iniziare a pensare all’eredità pesante che gli ha lasciato Carlo Ancelotti, non prima di aver ribadito ai suoi che il doppio volto non è più contemplato”.