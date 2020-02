Chelsea-Ajax, l’Uefa certifica l’errore di Rocchi. Ora l’Ajax vuole chiedergli 12 milioni

Da regolamento, però, Rocchi non avrebbe dovuto far proseguire l’azione. Avrebbe dovuto interrompere subito il gioco per espellere Blind. Se lo avesse fatto, non si sarebbe arrivati al rigore e neppure al rosso a Veltman. L’Ajax, così, sarebbe rimasto in 10 uomini e non in 9 e non avrebbe subito il gol su rigore che ha portato al 2-4 realizzato da Jorginho. Non avrebbe probabilmente subito la rimonta.

E’ questa decisione che la Uefa contesta al direttore di gara, e anche agli addetti al Var che non ritennero di correggerlo.

Adesso l’Ajax medita di chiedere a Rocchi un risarcimento pari al prezzo dell’eliminazione dalla Champions, ovvero 12 milioni di euro.