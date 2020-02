Calcio e Finanza: Al-Khelaifi indagato in un caso di corruzione in Svizzera

Il presidente del Psg sarebbe indagato con l’ex segretario generale della FIFA Jerôme Valcke in relazione all’aggiudicazione di diritti di trasmissione per diversi mondiali di calcio e FIFA Confederations Cup

Come riporta pochi minuti fa Calcio e Finanza il Ministero pubblico della confederazione (MPC) ha promosso l’accusa contro l’ex segretario generale della FIFA Jerôme Valcke, contro il direttore del BeIN Media Group e Psg, Nasser Al-Khelaifi, in relazione all’aggiudicazione di diritti di trasmissione per diversi mondiali di calcio e FIFA Confederations Cup e contro un uomo d’affari nel campo di diritti sportivi.

Il MPC contesta a Valcke di essersi reso colpevole di corruzione passiva, di ripetuta amministrazione infedele qualificata e di falsità in atti. I fatti contestati non sono più considerati come truffa. L’accusa rimprovera Al-Khelaifi di istigazione all’amministrazione infedele qualificata commessa da Valcke.

Come riporta Calcio e Finanza la base di questo procedimento penale avviato a marzo 2017 e condotto in stretta collaborazione con l’Ufficio federale di polizia fedpol era anche una querela della FIFA pervenuta a dicembre 2016 per corruzione privata contro tutti gli imputati.

Dopo l’interrogatorio finale svolto dal MPC a dicembre 2019, e dopo aver annunciato per iscritto alle parti anche l’imminente chiusura mediante la promozione dell’accusa, a fine gennaio 2020 la FIFA ha comunicato per iscritto al MPC di aver raggiunto con Al-Khelaifi un «accordo amichevole» («accord amiable») non meglio definito e successivamente di ritirare la sua querela contro Al-Khelaifi e in parte anche contro Valcke.

Il ritiro parziale non riguarda i rimproveri di corruzione attiva e passiva che vengono ora contestati