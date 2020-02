Bild: Rivoluzione Milan, Rangnick allenatore e ds per la prossima stagione

L’ex tecnico del Lipsia sarebbe vicino a chiudere l’accordo con i rossoneri per la prossima stagione, con il doppio incarico

Prima la rivoluzione Ibra per portare a casa questa stagione, e poi quella di prospettiva con Pioli che direbbe addio a fine anno e Ralf Rangnick pronto a subentrare nella doppia veste di tecnico e direttore sportivo.

Secondo l’indiscrezione della Bild prefigura un notevole cambio di piani nel Milan. L’ex allenatore del Lipsia si appresterebbe a formalizzare l’accordo con i rossoneri per ricoprire appunto il doppio ruolo. Non sarebbe una novità, per Rangnick, che proprio col doppio incarico ha portato il Lipsia in Bundesliga dando il via ad una crescita esponenziale del club tedesco.

Attualmente fa l’osservatore per due squadre sempre di proprietà della Red Bull, una americana e l’altra brasiliana.