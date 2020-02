Alvino: “Escludo la presenza di Demme. Nel napoli vige la regola del chi sta bene gioca”

Il giornalista di Tv Luna a Radio Kiss Kiss: “La partita di stasera sarà la gara della verità per capire se si è curati”

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino. Ha parlato della partita di stasera che vedrà contrapposte, a Marassi, Napoli e Sampdoria.

“Ci sarà da lottare, non sarà una passeggiata. Il Napoli si deve calare in questa nuova mentalità della sofferenze e del dover lottare in maniera diversa. Nessuno ti regala nulla, non sei più quel Napoli che incute paura. Napoli che mi sembra abbia messo la testa apposto, la partita di stasera sarà la gara della verità per capire se si è curati”.

Alvino ha escluso che in campo possa scendere anche Demme.

“Al momento mi sento di escludere la presenza di Demme, manca poco alla riunione tecnica: vige la regola di chi sta bene gioca. Il Napoli ha la possibilità di andare a pescare bene, se non gioca Demme c’è Lobotka”.

Su Politano:

“E’ un’arma importante, giocatore imprevedibile”.