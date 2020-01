Tuttosport e il disastro Torino: Cairo La7, fine dei programmi

Il quotidiano torinese dopo lo 0-7 con l’Atalanta: il mercato del Torino è in linea con l’attaccamento di Cairo alla squadra e alla tifoseria

È notte fonda sul Torino. Ieri sera, Atalanta-Torino 0-7. Contestazione dei tifosi che pure avevano preparato una serata di riconciliazione. Ecco cosa scrive Tuttosport quotidiano torinese.

Atalanta sostenuta per tutta la gara dagli oltre 1.500 tifosi accorsi ad applaudire una meraviglia del calcio italiano. Al contrario dei granata, che dopo aver accolto con cori di sostegno la squadra e ignorato Mazzarri e Cairo, dalla mezz’ora hanno iniziato a inveire contro tecnico e presidente. Con il primo già contestato con uno striscione al Filadelfia: «Mazzarri vattene». Una prospettiva tutt’altro che lontana: a questo punto anche vivacchiare diventerebbe assai difficile. E la Maratona che si svuota nel corso del secondo tempo è la fotografia chiara di una situazione che da compromessa diventa insostenibile. Come le moltitudini di tifosi furenti rimasti poi fuori ad aspettare di poter sfogare in qualche modo la frustrazione.

E ancora:

Ai pochi presenti dentro lo stadio non resta così che applaudire l’Atalanta. Ilicic ad esempio, autore di una tripletta e di giocate

che la tifoseria può rimpiangere, visto che lo sloveno è uno tra i molti obiettivi di mercato sfumati, negli ultimi anni. Il mercato:

quello spazio all’interno del quale le squadre provano a rinforzarsi, a rifinire la rosa. Quello del Toro è perfettamente in linea con l’attaccamento che Cairo dimostra alla squadra, alla tifoseria e alla loro storia: fin qui è partito Bonifazi, e molto fa credere che presto sarà seguito da Iago Falque, ieri alla seconda panchina consecutiva. Come due sono i ko consecutivi dei granata, tra il Sassuolo e l’Atalanta. Ma si sa, chi osserva non vede bene le partite. Detto da chi ha incassato la peggior sconfitta interna dell’era Cairo. Amen. Anzi, c’è tempo per una ultima umiliazione: Mazzarri che chiede all’arbitro di non dare recupero. E che succede? Cairo: La7. Fine dei programmi, questa volta davvero.