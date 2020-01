Sky: Samp-Napoli, si riapre la trattativa per Tonelli

Da parte di tutte le parti in causa c’è la volontà di portare a termine l’affare, anche se serviranno ancora alcuni giorni per formalizzare l’operazione

Gianluca Di Marzio conferma quanto anticipato già questa mattina dal Secolo XIX. Sampdoria e Napoli tornano a parlare di Tonelli. Anzi, il giornalista di Sky dichiara che l’affare ha subito una decisa accelerata.

Scrive Di Marzio:

“Frenata, ora nuova accelerata per un matrimonio che dovrebbe finalmente celebrarsi nei prossimi giorni. La Sampdoria, sedicesima in classifica con 19 punti, proverà a risalire affidandosi anche al mercato. Tra gli obiettivi della società blucerhiata c’è quello di migliorare il reparto arretrato e l’obiettivo è sempre quello di Lorenzo Tonelli del Napoli:affare che sembrava vicino a concludersi, poi la frenata dei giorni scorsi, e adesso una nuova apertura. Quella che potrebbe risultare decisiva. C’è la volontà di tutte le parti in causa di portare a termine l’affare, anche se serviranno ancora alcuni giorni per formalizzare l’operazione”.