Secolo: Napoli-Samp, oggi si torna a parlare di Tonelli

Il clima tra Ferrero e De Laurentiis si è surriscaldato quando il presidente del Napoli ha sparato 3 milioni per il riscatto obbligatorio, ma non si tratta di un ostacolo insormontabile

La Sampdoria non ha abbandonato la pista Tonelli. Il difensore del Napoli è il nome più caldo per il mercato, per la squadra allenata da Ranieri. Il Secolo XIX scrive che i due club oggi torneranno a parlarne.

“In difesa il centrale di destra più facile è come noto Tonelli e da oggi Samp e Napoli ne provano a riparlare tenuto conto del clima che si è surriscaldato tra De Laurentiis e Ferrero quando il patron campano ha sparato 3 milioni per il riscatto obbligatorio mentre Viperetta pensava al prestito con semplice diritto, non obbligo. Niente di insormontabile, all’apparenza, a patto che qualcuno faccia

un passo”.