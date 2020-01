Sky: il Napoli chiede un indennizzo per Tonelli alla Samp

Sembrava fatta ed invece si blocca il passaggio di Tonelli ai blucerchiati

Sembrava oramai fatta per Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Ma già ieri erano nati i primi sospetti che la trattativa si fosse fermata. Oggi arriva la conferma da Sky Sport,secondo cui ancora manca l’accordo tra il Napoli e il club blucerchiato sull’indennizzo in favore degli azzurri. La Samp sperava di avere il centrale azzurro già per la prossima partita di campionato contro il Brescia, ma non sarà così, servirà ancora un po’ di tempo prima di arrivare alla stretta di mano definitiva.