Secolo XIX: Napoli-Samp, tra domani e giovedì si riapre la trattativa per Tonelli

Dovrebbe riaprirsi tra domani e giovedì la trattativa del Napoli con la Sampdoria per il futuro di Lorenzo Tonelli. Lo scrive Il Secolo XIX.

“La trattativa con il Napoli dovrebbe sbloccarsi dopodomani o giovedì. Comunque dopo la partita di Coppa Italia della squadra di Gattuso che in questo momento deve fronteggiare le indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic. Anche se resta sempre da limare una differenza economica da colmare sul valore dell’obbligo di riscatto tra la richiesta di De Laurentiis (2,5 milioni) e l’offerta di Ferrero (2), due abituati a trattare per ore anche su cento euro. Ranieri verosimilmente conta di avere a disposizione Tonelli già per il Sassuolo, dove mancherà anche Chabot, squalificato. Partita delicata, la Sampdoria ha la necessità di scendere in campo al meglio e con i ruoli coperti”.