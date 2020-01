Repubblica: manca il collaudo anti-incendio, l’apertura del Collana slitta ancora

I tempi non dovrebbero essere lunghissimi: entro la prossima settimana è previsto il via libera. Ma intanto scoppia la polemica per i prezzi

Non c’è ancora la fumata bianca, per lo Stadio Collana. L’impianto collinare avrebbe dovuto riaprire questa mattina ma l’assenza del collaudo anti-incendio da parte della Regione fa slittare ulteriormente l’apertura dei cancelli. Lo racconta repubblica Napoli.

“I tempi non dovrebbero essere lunghissimi: entro la prossima settimana è previsto il via libera. Nel frattempo la Telecom provvederà all’allaccio della linea internet, fondamentale per i pagamenti in digitale, voluti fortemente da Giano per garantire la massima trasparenza ai frequentatori del nuovo Collana”.

Intanto, però, sui social scoppia la polemica per i prezzi.

“L’offerta personalizzata, per cui non serve tesserarsi con una società, né frequentare i corsi, parte dai 20 euro mensili. Il trimestrale costa 55 euro, il semestrale (da gennaio a giugno) 90 euro. L’abbonamento che prevede la scuola di atletica è leggermente più alto: 35 euro per il mensile, 100 per il trimestrale, 160 per il semestrale”.

Il consulente Giano per l’atletica, Maurizio Marino, spiega:

«Noi crediamo che l’offerta sia equa, considerando pure i prezzi delle altre strutture che sono al Vomero. C’è la possibilità di fare atletica leggera su una pista rinnovata con spogliatoi dotati di tutti i comfort. È garantita una manutenzione approfondita senza dimenticare la sorveglianza. Gli armadietti saranno custoditi».

Inoltre, ci sarà massima disponibilità sugli orari, continua Marino

«Durante la settimana saremo aperti dalle 7-7.30 fino alle 17.30 nei mesi invernali, poi naturalmente saremo più flessibili in estate e quando l’illuminazione sarà completa saremo aperti anche la sera. La novità riguarda il weekend. Il Collana storicamente è sempre stato chiuso, noi daremo la possibilità di allenarsi fino alle 14»