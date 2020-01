Repubblica: il Napoli non vuole inserire Llorente nell’affare Politano

Il club azzurro non vorrebbe privarsi dell’attaccante dal momento che non vi ancora certezza sul futuro di Mertens e resterebbe solo Milik nel ruolo di prima punta

Procede la trattativa tra Inter e Napoli per Politano. Secondo Repubblica l’accordo tra le parti sarebbe orami chiuso e anche il calciatore avrebbe detto di sì al Napoli. Ci sarebbero però due incognite che ancora non permettono la firma definitiva. In primis la situazione di Llorente che Marotta vorrebbe inserire nell’affare

Il club azzurro non vorrebbe rinunciare al centravanti prelevato quest’estate a parametro zero dopo la parentesi al Tottenham. Le perplessità sono legate anche alla situazione di Mertens, fermo dal 23 dicembre per un fastidio agli adduttori.

