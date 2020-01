Parolo: “Andiamo a casa ma la prestazione c’è stata. Abbiamo dato tutto in campo”

Il centrocampista della Lazio alla Rai: “Stiamo facendo piccoli passi per diventare grandi e abbiamo costruito qualcosa. Ora c’è il mix giusto tra società, allenatore e giocatori, tutti con un unico intento”

Nel postpartita di Napoli-Lazio ai microfoni della Rai ha parlato il centrocampista biancoceleste Marco Parolo.

Cosa vi è mancato?

“E’ mancato il gol, un pizzico di fortuna. La partita è stata fatta bene. Insigne ha segnato un bel gol. Abbiamo provato a pareggiarla in tutti i modi. Un pizzico di fortuna in più ci poteva aiutare. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato. Andiamo a casa, ma la prestazione c’è stata, abbiamo dato tutto in campo e credo si sia visto”

Come fa una Lazio così a non stare in Europa?

“Perché purtroppo le partite che abbiamo fatto in Europa sono state come questa, in cui abbiamo creato tanto ma non concretizzato. Quest’anno siamo più concreti in campionato che nelle coppe”

Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso?

“Secondo me abbiamo fatto un percorso di crescita. La vittoria della Coppa Italia ci ha dato consapevolezza. Ci conosciamo da anni sempre meglio, stiamo facendo piccoli passi per diventare grandi e abbiamo costruito qualcosa. Ora c’è il mix giusto tra società, allenatore e giocatori, tutti con un unico intento. Tutte le partite, anche quelle che abbiamo perso, sono state sempre giocate a viso aperto, meritando anche qualcosa in più delle sconfitte”

Fate risalire la svolta al famoso patto di spogliatoio del 19 ottobre per provare a vincere?

“E’ stato un episodio che ha compattato il gruppo, ma è stato un periodo che anche se non arrivavano i risultati eravamo convinti delle nostre possibilità. Da allora abbiamo fatto una striscia importante, ma dall’inizio di stagione siamo cresciuti, sia in allenamento che in partita in mentalità”.

Su Lucas:

“E’ un grande giocatore, non c’entra niente, è stata un’esagerazione, dispiace perché è importante per noi ma per fortuna non è squalificato in campionato”