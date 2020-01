Messaggero: terribile il prato del San Paolo. Zolle che si staccano e terreno scivolosissimo

Il Messaggero analizza la sconfitta di ieri della Lazio al San Paolo, contro il Napoli. Una partita persa per gli errori arbitrali, per il pessimo terreno di gioco, ma anche per la mancanza di motivazioni della squadra di Inzaghi, proiettata verso il campionato più che verso qualsiasi altro obiettivo.

Sulla direzione di gara, il quotidiano romano scrive:

“Leiva si becca un rosso per una reazione sì esagerata ma che nasce da un fallo inventato dall’arbitro Massa. Non proprio una buona serata per il fischietto di Imperia. Sbaglia non espellendo subito Hysaj per il fallo da rigore su Caicedo, quando poi si decide a farlo per un fallo su Immobile è Inzaghi, con le sue urla, a fargli prendere la giusta decisione. Errore anche sul primo fallo di Leiva su Zielinski: il brasiliano prende il pallone. E’ vero sbaglia a mandare platealmente l’arbitro a quel paese ma il fallo che fischia non c’è. In generale non tiene mai in mano la partita e la sua faccia, nelle decisioni importante, fa trasparire insicurezza”.