Mattino: nessun pretendente per Mertens e Callejon sul mercato invernale

In caso di offerte il Napoli non alzerà muri. Difficile ipotizzare che il belga resti in azzurro. E’ considerato uno dei capi dell’ammutinamento

Non ci sono pretendenti, per Mertens e Callejon, almeno sul mercato invernale. Se dovessero arrivare delle offerte, però, il Napoli non impedirebbe loro di andare via.

Scrive il Mattino:

“In caso di offerta invernale, non verranno alzati muri. Ma nessuno si è fatto ancora vivo. Le pretendenti cinesi sono sparite dopo che il governo asiatico ha introdotto un tetto di ingaggio (3 milioni di euro). A queste condizioni, addio stelle in Cina”.

Mertens non ha fretta, continua il quotidiano.

“Sa che a giugno, liberandosi a zero, potrà in sede di nuovo contratto intascare un bonus extra-ingaggio (chiede 5 milioni). D’altronde il belga viene considerato una sorta di capo della sommossa di novembre quindi, nonostante il clima si sia rasserenato, difficile pensare a una sua permanenza a Napoli. Vedremo”.