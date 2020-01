L’Equipe: Cavani resta al PSG

L’Atletico Madrid stava valutando una nuova offerta da 18 milioni, ma ha preferito desistere dalla trattativa, non avendo le risorse finanziarie necessarie

Edinson Cavani resta al PSG. Lo scrive L’Equipe precisando che l’Atletico Madri ha deciso di desistere dalla trattativa.

Il club spagnolo, che ha fatto due offerte, da 10 a 15 milioni di euro, alla fine ha deciso di non andare oltre, credendo che il club francese non le stesse comunque prendendo in considerazione. Fino a mezzogiorno, i dirigenti dell’Atletico hanno pensato di fare una terza e ultima offerta di 18 milioni, sperando segretamente di approfittare della vendita di Thomas Lemar per avere denaro.

Ma l’affare non si è concluso e gli spagnoli non si sono trovati nelle condizioni economiche per rilanciare

Questa soluzione lascia scontento Diego Simeone, che ne aveva fatto la priorità invernale.