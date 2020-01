La Stampa: sarà una notte strana al San Paolo, in cui il Napoli si gioca l’orgoglio

Da sfida scudetto, Napoli-Juve è diventata una sfida indiretta, così impari come non si vedeva da 22 anni

Sarà una strana sera, al San Paolo, scrive Gianluca Oddenino su La Stampa. Napoli-Juve è stata per anni una sfida scudetto, oggi invece

“è diventato uno scontro indiretto, così impari come non si vedeva da 22 anni (+41 nel girone di ritorno 1997/98)”.

Ci sono 27 punti a dividere le due squadre in classifica e, per Sarri e Higuain, un passato difficile da gestire nello stadio napoletano.

“Sarà una notte strana, però i bianconeri sono sempre in testa alla classifica e in lotta per il tricolore, mentre gli azzurri stanno 12 posizioni più in basso e si giocano solo l’orgoglio”.