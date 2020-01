Il tifoso razzista che a Verona offese Balotelli è di Agrigento

Il siciliano è per ora l’unico colpevole dei cori che mandarono su tutte le furie l’attaccante del Brescia: daspato per 5 anni

Il tifoso razzista del Verona, che il 3 novembre scorso iniziò a intonare cori offensivi a Balotelli dagli spalti del Bentegodi, è di Agrigento.

Trattasi di tifoso – al singolare – perché per ora il Questore di Verona ha daspato per 5 anni solo lui. Come se la partita interrotta, e i ripetuti gesti di stizza dell’attaccante del Brescia fossero stati scatenati dalle urla di una sola persona.

Ma le prove, raccolte estrapolando le immagini dai filmati delle telecamere e acquisendo le testimonianze raccolte dagli agenti, hanno portato all’identificazione di un solo colpevole: un 38enne, siciliano.

L’agrigentino non potrà accedere, per i prossimi 5 anni, agli impianti sportivi sia sul territorio nazionale che su quelli dell’Unione Europea. E nelle giornate in cui si svolgeranno le partite, non potrà nemmeno accedere a determinate zone della città interessate dal transito delle tifoserie.