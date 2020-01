Il Secolo: Ferrero mette in vendita la Sampdoria

C’è il mandato ad un advisor. Coi soldi incassati, il presidente doriano intende salvare la sua Eleven Finance. Già segnalati i primi sondaggi di fondi e privati

Massimo Ferrero ha deciso: vende la Sampdoria. Il Secolo XIX scrive che, nei giorni scorsi, il patron

“ha incaricato un’azienda specializzata di contattare o incontrare possibili acquirenti della Sampdoria per una cessione in periodo breve”.

Non vende perché sul club ci sia pericolo di fallimento, ma per evitare che a fallire sia la sua Eleven Finance, attualmente in liquidazione. Il suo obiettivo è trovare un acquirente per la Samp entro un paio di mesi per poter poi accedere al concordato per la Eleven.

Scrive il quotidiano:

“Non lo nega e non lo nasconde, «vendo». Lo vuole però fare discretamente, evitando i clamori e i rumori che hanno accompagnato l’estenuante, e poi fallita, trattativa con il “gruppo Vialli””.

Del resto, continua Il Secolo,

“la comunicazione all’esterno del mandato a vendere non è casuale, è un messaggio chiaro. Che adesso ogni energia venga spesa per sostenere la squadra, che sta cercando di uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. A cominciare dalla delicata sfida di domenica col Sassuolo”.

Per quanto riguarda i possibili acquirenti, Il Secolo scrive che ci sono già stati dei sondaggi.

“Manifestazioni di interesse ci sono già state, sia da parte di imprenditori che di fondi”.

“È ricomparso in scena anche il nome di Volpi, che a sua volta sta cercando da tempo di vendere lo Spezia. Ma si tratterebbe più che altro di un invito a dare un’occhiata ai conti, forse nemmeno accolto. Per il momento non ci sarebbero ritorni di fiamma degli americani, che anzi nelle scorse settimane hanno effettuato una due diligence sul Parma. A conferma di come la Samp non fosse una loro passione. Ferrero resta anche in contatto con Edoardo Garrone. Martedì erano entrambi a Milano, con rispettivi collaboratori (Vidal e De Martino). Un nuovo incontro tra i due, dopo quello di dicembre, è stato smentito. Ma una bugia farebbe parte del gioco. La verità è che la Sampdoria si appresta a vivere due mesi chiave, che ne determineranno il prossimo futuro. Con in più una salvezza da conquistare sul campo”.