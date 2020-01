Gazzetta: Milik mai in gol contro Torino e Juventus

In quattro anni il polacco non ha mai segnato alle squadre torinesi. Ha affrontato 3 volte i granata e 5 i bianconeri

La Juve bestia nera di Arkadius Milik. Contro i bianconeri il polacco non ha mai segnato, in quattro anni di presenza a Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un tabù che non riguarda solo la Juve ma anche l’altra squadra della regione, il Torino.

“C’è qualcosa che non va tra Arek Milik e la città di Torino. Il centravanti polacco del Napoli, infatti, è ancora a secco contro Toro e Juventus, nonostante sia al quarto anno in Italia. Tre gare giocate contro i granata, senza mai entrare nel tabellino marcatori; addirittura cinque tra campionato e Coppa Italia contro i bianconeri e nessuna rete all’attivo. Bestie nere, come l’unica altra squadra a cui non ha segnato in Italia, tra quelle affrontate in più di un’occasione, il Genoa (4)”.

Domenica sera Milik avrà la possibilità di provarci. Sarà la sua sesta volta contro la Juve.