Gazzetta: De Laurentiis ha contestato a Gattuso debolezza per aver interrotto il ritiro

La stessa che è costata l’esonero a Carlo Ancelotti dopo l’ammutinamento del 5 novembre

È la stata la debolezza a costare l’esonero a Carlo Ancelotti, scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport, il suo non saper sanare la spaccatura dello spogliatoio e non riuscire a convincere la squadra ad andare in ritiro quel 5 novembre è stato letto come un segnale di grande debolezza dal presidente De Laurentiis.

La stessa che ha contestato a Rino Gattuso dopo la decisione di sospendere il ritiro, concordato con la squadra dopo la sconfitta con la Fiorentina

La squadra aveva deciso di andare in ritiro sabato sera e la stessa squadra ha deciso di interromperlo prima di 24 ore senza che Gattuso opponesse obiezioni