Gattuso: “Insigne è tra i migliori dieci talenti italiani degli ultimi 20 anni”

Insigne sempre più al centro del progetto Napoli di Gattuso. Il tecnico in conferenza stampa tesse l’elogio del suo capitano:

“Lorenzo deve saltare l’uomo, deve avere le gambe brillanti per farlo. Negli ultimi 20 anni è tra i migliori dieci talenti del calcio italiano. Ma se prende palla e torna indietro incide poco. Ha qualità, ha forza nelle gambe. Non è alto 1,90 ma fa 12-13 km a partita con qualità. Deve continuare. La partita che ha fatto con la Lazio per due o tre anni gliel’ho vista fare ogni due partite. Aveva continuità. Ce l’ha perché è forte”.