Garanzini: la figura barbina di Lega e Figc che hanno dimenticato di celebrare Anastasi

Su La Stampa, Gigi Garanzini scrive con amarezza sul mancato ricordo, ieri, sui campi di Serie A, di Pietro Anastasi. Il campione di Juve e Inter è scomparso a 71 anni venerdì. Il figlio, ieri, ha raccontato che era malato, oltre che di tumore, anche di Sla.

Solo i suoi club storici, oggi, lo ricorderanno in campo. Juve e Inter porteranno il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio. Lo stesso farà la Nazionale, in occasione della prima sua partita, il prossimo 27 marzo a Wembley.

Scrive Garanzini:

A chi spettava decidere di ricordarlo? Continua Garanzini:

“Toccava a Lazio, Sassuolo e Napoli, padrone di casa? Forse, perché no? Toccava alla Lega, che il campionato lo organizza e lo amministra e le cui responsabilità dovrebbero andare oltre la gestione dei diritti televisivi? Fuochino. E non c’è dubbio che se il neo-presidente avesse disposto il minuto di silenzio nessuno avrebbe avuto da ridire. Invece per ragioni gerarchiche toccava alla Figc: che ha pensato al domani di Wembley e non all’oggi dei nostri poveri stadi”.