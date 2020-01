Garanzini: il sospetto è che l’aria di Napoli non abbia fatto bene a Sarri

Su La Stampa. Dopo mesi trascorsi a non cedere alla suggestione popolare del tridente, eccoli tutti insieme proprio al San Paolo. Risultato? Non un tiro in porta nei 72 minuti in cui hanno coabitato

Scrive così Gigi Garanzini su La Stampa, che analizza la sconfitta dei bianconeri.

“Al di là del punto in più o in meno, è la partita che la Juve (non) ha giocato a Napoli a trasmettere la sensazione che i giochi per lo scudetto siano orientati sì, ma non ancora chiusi. E il sospetto è che l’aria di Napoli a Sarri non abbia fatto un gran bene. Dopo mesi trascorsi a non cedere alla suggestione popolare del tridente, eccoli tutti insieme proprio al San Paolo, Dybala, Ronaldo e Higuain. Risultato, al di là della sconfitta? Non un tiro in porta nei 72 minuti in cui hanno coabitato”.