Da Poggioreale al Municipio, il primo viaggio (con la scorta) del nuovo Tram 1

La linea storica è ripartita stamattina, con corse ogni 12 minuti dalle 6 a mezzanotte. La Polizia vigilerà sulla corsie preferenziali

Il Tram 1, Piazza Municipio – Poggioreale. Torna in servizio la linea nata l’11 giugno 1955, dall’unione di due linee cosiddette “di forza”: la 23 Bagnoli Dazio-Parco Castello e la 16 Parco Castello-Poggioreale. Dopo una serie di mutamenti della linea, il nuovo capolinea nel numero 1 venne stabilito nel 2013 a via Stadera. Dopo la sospensione per i lavori di riqualificazione urbana è tornata sui binari stamattina.

“Il tram è nelle corde, nelle esperienze della memoria delle donne e degli uomini di Napoli.

Oggi parte una nuova era”, ha detto il vicensindaco del Comune di Napoli Enrico Panini. “Un risultato che va nella direzione di offrire sempre maggiori servizi di trasporto pubblico locale ai cittadini napoletani, contribuendo con i fatti a contrastare il cambiamento climatico”.

Il servizio è assicurato da otto tram, con una frequenza di 10-12 minuti: prima partenza alle 05:55 da Emiciclo di Poggioreale e ultima serale alle 00:05 da via Cristoforo Colombo.

“Prevista entro la fine dell’anno – annuncia Nicola Pascale, amministratore Unico Anm – anche la riapertura fino a piazza Vittoria, mentre è già in programma l’estensione della linea fino a piazza Sannazaro. E tornerà a lavorare anche un tram storico conservato a San Giovanni”.

“Nel giro di un mesetto saremo in grado di potere rivedere in circolazione anche la linea 4”, dice ancora Panini.

Il tram, almeno all’inizio viaggerà con una sorta di scorta: la Polizia municipale seguirà la corsa per “assicurare una maggiore tutela delle strade e delle corsie preferenziali, anche attraverso un controllo attraverso telecamere di sorveglianza”.