CorSport: Petagna, l’appassionato di boxe che mandò ko Maksimovic e Koulibaly con un gol

Andrea Petagna è ufficialmente un calciatore del Napoli. Arriverà il primo luglio. La Spal ha deciso di non privarsene nella lotta alla salvezza. L’operazione è stata chiusa sulla base di 16,5 milioni più 3 circa di bonus. Petagna ha firmato un contratto di 4 anni a 1,8 milioni a stagione.

Ieri ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart, che il Corriere dello Sport definisce “lunghe e capillari”, durate quattro ore. Poi, per festeggiare, un caffè.

Coincidenza vuole che le strade del calciatore e del Napoli si siano già incrociate in passato. Il 2 ottobre 2016, in Atalanta-Napoli, fu proprio suo il gol della vittoria dei bergamaschi, al 9’. Beffò sia Koulibaly che Maksimovic.

Compirà 25 anni il 30 giugno, proprio alla vigilia della sua partenza per Napoli.

Il 14 marzo, intanto, giocherà al San Paolo, ancora da avversario.

Le sue parole sono state queste:

“Corono un sogno, quello di giocare in un grande club, ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, darò tutto me stesso per ricambiare la fiducia del Napoli e dei suoi tifosi. Prima però c’è una missione da portare a termine con la Spal”.