CorSport: Mertens ha scelto di restare ancora in Belgio, forse l’aria di casa aiuta a guarire

Un piccolo caso che interessa l’attaccante belga che si spera riesca a recuperare per la partita con la Fiorentina

Prosegue il piccolo giallo di Dries Mertens. L’attaccante azzurro è partito all’improvviso per il Belgio, autorizzato dalla società, per curare un fastidio agli adduttori, ma ha ritardato il suo ritorno e, come riporta oggi il Corriere dello Sport, invece di essere già a Napoli è rimasto ancora a casa. Il sospetto, secondo il quotidiano sportivo è che abbia deciso di prolungare la sua permanenza fino a lunedì perché l’aria di casa aiuti a guarire meglio

“Mertens ha scelto di restare in Belgio un altro po’, dev’essere l’aria di casa che aiuta a guarire da un edema”

Dalla prossima settimana Dries proverà a recuperare in tempo utile per la sfida contro la Fiorentina