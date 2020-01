Bocca: dopo anni di guardiolismo scopiazzato ci riprendiamo quello che è nostro e riscopriamo il centravanti

Su Repubblica Fabrizio Bocca scrive della riscoperta del centravanti nel campionato di Serie A.

“Oggi in Italia scopriamo che farne molti, di gol, è la strada migliore e più veloce per essere felici, divertirsi, soddisfare le ambizioni , scornare l’avversario, affermarsi come goleador, scalare classifiche, fare danze, diventare video star, litigare in tv, avere aumenti dell’ingaggio. In una parola, vincere. Il teorema è che essere Ronaldo è meglio di essere Piatek. Da lì viene tutto di conseguenza”.