Arriva l’annuncio ufficiale, Petagna è un giocatore del Napoli

Lo scrive la Società sul suo sito ufficiale. Petagna arriverà a giugno, per ora resta in prestito alla Spal

Andrea Petagna è ufficialmente un giocatore del Napoli. A darne l’annuncio, sul sito ufficiale, la stessa Società.

Il Napoli annuncia la firma del calciatore della Spal e il fatto che, fino a giugno, resterà in prestito alla Spal.

Un breve comunicato che ufficializza il tesseramento. L’attaccante, classe ’95, ha totalizzato finora 20 presenze in campionato e 8 gol. Rimane alla Spal per aiutare la squadra a salvarsi, poi, dall’estate, sarà in pieno servizio al Napoli.