Ancora a parte Koulibaly e Mertens. Gattuso spera di recuperare Fabian Ruiz

Lo spagnolo ieri aveva la febbre e oggi ha lavorato solo in palestra. Ancora terapie per Maksimovic

Niente di nuovo sul fronte infortunati. Il report dall’allenamento a tre giorni dal ritorno in campo contro l’Inter recita l’ormai solito “terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens”.

A questo punto diminuiscono le possibilità di recupero per Mertens, visto che al rientro dalla sosta non si è ancora mai allenato in gruppo. E anche Koulibaly, che solo oggi ha chiuso con le terapie, difficilmente ce la farà. Resta in dubbio Fabian Ruiz, che ieri aveva la febbre e oggi ha ripreso la preparazione ma è rimasto in palestra.