Ufficiale, Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal

Lo comunica il club sul suo sito. Arteta ha firmato un contratto per 3 anni e mezzo. Nelle prossime ore la presentazione ufficiale e la definizione del suo staff

Michel Arteta è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Arsenal. Lo comunica il club inglese sul suo sito. Arteta ha firmato un contratto per 3 anni e mezzo. Scadrà nel giugno 2022.

La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è in programma per le prossime ore, così come la definizione del suo staff.

Arteta, ex capitano del club (dal 2011 al 2016), ha dichiarato:

“Questo è un grande onore. L’Arsenal è uno dei più grandi club del mondo. Dobbiamo competere per i migliori trofei del gioco e questo mi è stato chiarito nelle mie discussioni con Stan e Josh Kroenke e con i senior del club. Sappiamo tutti che c’è molto lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo, ma sono sicuro che lo faremo. Sono abbastanza realistico da sapere che non succederà dall’oggi al domani, ma l’attuale squadra ha molto talento e ci sono tanti giovani giocatori che arrivano dall’Accademia”.

Josh Kroenke, a nome dell’Arsenal, ha detto:

“Siamo lieti di riportare Mikel all’Arsenal. Sa che le nostre aspettative e quelle dei nostri fan in tutto il mondo sono alte e siamo certi di poter giocare un ruolo guida nel riportare il club ai livelli che tutti noi chiediamo. Voglio anche ringraziare Freddie Ljungberg per averci guidato abilmente nelle ultime tre settimane. Si è fatto avanti con poco preavviso e ci ha aiutato in questo periodo difficile con grande professionalità”.