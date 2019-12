Tuttosport: se partiranno Llorente e Mertens il Napoli potrebbe puntare Piatek

La cessione dei due attaccanti potrebbe convincere il club di De Laurentiis ad ingaggiare un’altra punta di peso. In questo caso l’attaccante del Milan potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto

Tuttosport apre un altro fronte di mercato relativo alle punte del Napoli. L’arrivo di Piatek, dal Milan. Un affare che potrebbe essere reso possibile, scrive il quotidiano torinese, qualora partisse davvero Llorente, nell’ipotesi di uno scambio con Politano.

Scrive Tuttosport:

“Lo scambio Ancora in piedi lo scambio Llorente-Politano con l’Inter. La formula scelta anche per questa doppia operazione, è il prestito. A fare posto a Politano potrebbe essere Younes, corteggiato da Werder Brema e Samp. Ma la cessione di Llorente e la possibile cessione a gennaio di Mertens (il Borussia Dortmund insiste) potrebbe convincere il Napoli a ingaggiare un’altra punta di peso. Con Ibrahimovic verso il Milan, potrebbe aprirsi l’ipotesi Piatek e anche in questo caso si ragionerebbe su un prestito con obbligo di riscatto”.