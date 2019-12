Sky: Cavani all’Atletico Madrid, accordo per 3 anni

Bisognerà capire ora se il PSG libererà Cavani già a gennaio oppure se l’Atletico Madrid dovrà per forza attendere giugno

Cavani ha il contratto in scadenza con il Psg e si era parlato di un suo possibile addio a Parigi, arriva oggi da Gianluca Di Marzio la notizia che il bomber uruguaiano abbia chiuso per l’Atletico Madrid. Da giungo prossimo dunque Edinson dovrebbe trasferirsi a Madrid dove avrebbe trovato un accordo per 3 stagioni.

La partenza di Cavani si era paventata subito dopo l’arrivo di Icardi al Psg, adesso bisognerà capire ora se il PSG libererà Cavani già a gennaio oppure se l’Atletico Madrid dovrà per forza attendere giugno per avere l’ex Napoli a disposizione dell’attacco di Simeone.