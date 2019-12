Sassuolo-Napoli 1-0 al 45esimo, del Napoli non c’è traccia

La squadra di De Zerbi molto più aggressiva e propositiva. Sfiora subito il gol e e poi va in rete con taglio Callejon sul secondo palo. E sfiora il 2-0

Sassuolo-Napoli 1-0 primo tempo. Il Sassuolo di De Zerbi ruba la idea al Napoli di Gattuso. Sono i neroverdi a proporre calcio, pur avendo abbandonato il 4-3-3. Ci è arrivato persino De Zerbi, mentre il Napoli si è riscoperto affetto da nostalgia. De Zerbi ha giocato anche senza Berardi e Djuricic.

Gattuso ha messo Fabian Ruiz in mezzo al campo, a giostrare. E ha piazzato ancora una volta Mertens in panchina (la novità più evidente della sua gestione, oltre al 4-3-3) Nulla in realtà, perché il pallone lo ha avuto quasi sempre il Sassuolo che ha sfiorato il gol al primo minuto ma per fortuna Mario Rui ha salvato sulla linea.

Stavolta il Napoli non ha subito gol in apertura. Lo ha subito alla mezz’ora con un’azione alla Napoli. Cross sul secondo palo dove c’è Traorè che fa il Callejon e buca Meret sotto le gambe.

Il Napoli non ha accennato alcuna reazione, ha in qualche modo sfiorato il pari con una sporca deviazione di Manolas da calcio d’angolo.

Fin qui non diciamo che non c’è stata partita ma il Sassuolo ha tenuto molto bene il campo. Ha rischiato pochissimo e spesso e volentieri ha spaventato la difesa azzurra. Nel finale ha sfiorato il raddoppio in contropiede. Il Napoli non ha offerto praticamente nulla. In tribuna si è visto Aurelio De Laurentiis l’uomo che ha voluto fortemente Gattuso al posto di Ancelotti e che ha avviato l’operazione nostalgia che al momento non ha dato frutti. C’è ancora – ovviamente – secondo tempo. La speranza è che il Napoli possa scendere in campo.