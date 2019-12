Repubblica: domani parte la missione Fabian Ruiz per Gattuso

Il tecnico dovrà riuscire a riportare il centrocampista spagnolo ai suoi livelli dopo un’avvio di campionato sotto tono

Una delle missioni di Gattuso al Napoli sarebbe quella di far rifiorire i gioielli azzurri, secondo quanto riporta oggi Repubblica. Tra questi il più grande mistero è forse rappresentato da Fabian Ruiz che dopo un’estate incredibile con la sua Nazionale ha deluso fortemente in questo avvio di stagione

La sua flessione ha probabilmente inciso molto sulla crisi del Napoli. Lo spagnolo è lontano dagli standard di rendimento mostrati all’esordio in serie A. Lento, impacciato e poco efficace in zona gol (una sola rete all’attivo). Non ha mai dato la sensazione di trascinare i compagni nonostante la sua classe

Colpa forse anche della posizione in campo che non è mai stata sempre la stessa e ha creato un po’ di confusione al centrocampista. Domani si torna in campo e toccherà a Gattuso trovare la sistemazione più adatta per Fabian

Gattuso aspetta, Fabiàn pure: la sua rinascita passa pure attraverso una collocazione tattica più congeniale