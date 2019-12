Per Opta è Hamsik il giocatore che ha creato più occasioni gol nel periodo 2010-19

Con 615 occasioni in nove stagioni si piazza al primo posto della Top 30. Al sesto c’è Insigne, all’ottavo Callejon e Mertens al 20simo

SkySport ha pubblicato la top 30 dei calciatori che hanno creato più occasioni gol in Serie A nel periodo 2010-2019. La classifica, basata sui dati Opta, contiene anche tanto Napoli.

Soprattutto, la vetta è tutta azzurra e appartiene a Marek Hamsik. Nessuno ha creato più occasioni di lui. Ben 615 in nove stagioni, dato che lo fa balzare al primo posto della top 30. In assoluto è il giocatore che è stato capace di creare più pericoli in Serie A fino all’anno scorso, essendosi trasferito in Cina all’inizio del 2019.

Al sesto posto troviamo invece Lorenzo Insigne. Per lui, in sette stagioni e mezzo, sono 478 le occasioni gol create.

Il capitano del Napoli distanzia di due posti il collega azzurro Callejon. Josè Maria ha creato 416 occasioni in sei stagioni e mezzo.

Al 20simo posto si piazza anche Dries Mertens, con 355 occasioni create in sei stagioni e mezzo.