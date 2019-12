Nicky Bandini: “La decade d’oro della Juventus si chiude con una sconfitta”

L’editorialista del Guardian: “Se il messaggio di questa sconfitta fosse ‘non potete vincerle tutte’ la dirigenza bianconera risponderebbe ‘e perché diavolo no?”

“La decade d’oro” della Juventus è finita in Arabia Saudita. Otto scudetti su dieci, 4 Coppa Italia e 4 Supercoppe. “Ma ora tutto suggerisce che la corona della Vecchia Signora potrebbe cominciare a scivolare giù”.

Lo scrive Nicky Bandini sul Guardian, commentando la vittoria della Lazio in Supercoppa.

“Potrebbe sembra un discorso prematuro, ma la Juve terminerà il suo 2019 in vetta alla Serie A ma in condivisione con l’Inter di Conte. I nerazzurri hanno segnato più gol subendone di meno, e hanno chiuso l’anno demolendo il Genoa per 4-0”.

“La Juventus invece ha finito in un modo molto diverso. Hanno vinto l’ultima partita, con il gol in assenza di gravità di Ronaldo alla Sampdoria. Ma aveva un ultimo impegno per completare gli obiettivi: la Supercoppa”. Quella vinta, appunto, dalla Lazio.

Vinta – secondo Bandini – soprattutto tatticamente, da Simone Inzaghi.

“La Juventus è un club il cui intero ethos sta nella vittoria. Il suo monte-salari supera quello della Lazio con un rapporto di oltre quattro a uno. Se il messaggio dopo questa sconfitta fosse: “Non puoi vincere tutto”, la risposta della dirigenza sarebbe: “Perché diavolo no?”

“La Supercoppa è il meno importante dei quattro trofei che la Juventus stava prendendo di mira in questa stagione”. E l’ha mancata.