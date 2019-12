Mattino: grazie ai ragazzi delle giovanili torna il sorriso a Castel Volturno

L’atmosfera in casa Napoli è più distesa. Lo scrive il Mattino, raccontando la visita dei ragazzi delle giovanili del club, ieri, a Castel Volturno.

“Non c’è aria di malinconia. Tutti si affollano per un selfie con De Laurentiis junior e poi sul campo con i calciatori. Mertens, che pure ha svolto lavoro in palestra, si affaccia sul campo per dedicarsi ai baby calciatori trasformati in fans”.