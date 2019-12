Libero: Montella è l’unico che si stupisce del suo esonero (e non saluta Pradè)

“L’unico che non si è ancora convinto che l’esonero di Vincenzo Montella dalla Fiorentina fosse ormai inevitabile è… Vincenzo Montella”.

Lo scrive Tommaso Lorenzini su Libero, riprendendo lo sfogo dell’ex tecnico viola su Instagram.

Montella dice di essere dispiaciuto e che la società non gli ha mai chiesto un obiettivo stagionale, scrive Lorenzini. Eppure, la pratica del suo esonero era aperta da tempo sulle scrivanie del club. E sottolinea il fatto che, nel salutare i dirigenti della Fiorentina, Vincenzo abbia dimenticato di ringraziare Pradè, da sempre suo sostenitore.

“Dirigenti che ormai da settimane avevano sul tavolo la pratica aperta. Il ds Pradè, sostenitore dell’Aeroplanino (che però lo ha ignorato nei saluti) ereditato da Corvino, aveva tenuto duro, arginando l’insoddisfazione di patron Commisso che nella Fiorentina ha investito in sei mesi molti milioni”

I risultati di Montella non potevano che avere come risultato il suo esonero, scrive il quotidiano.

“4 vittorie, 5 pari e 8 ko, 15esimo in classifica a +4 (temporaneo) sulla terzultima, con 21 gol fatti e 28 subiti. Numeri pessimi, riassunti dalla media punti a partita di 0,85, che si abbassa a 0,76 se consideriamo il totale partendo dal ritorno di Vincenzo in viola lo scorso 10 aprile (e dai quali era già stato cacciato nel 2015): 25 partite, 4 vittorie, 7 pari, 14 ko. Mai così male in panchina, né al Milan (1,75) che con lui ha vinto l’ultimo trofeo (la Supercoppa Italiana 2016), e neanche al Siviglia (1,43), club dai quali era stato esonerato prima della seconda, fallimentare esperienza sull’Arno”.