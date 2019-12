Il Giornale: perché gioca Insigne? Il capitano anziché trascinare si nasconde dietro l’avversario

Nessuna notizia dal tridente, segna Allan in versione centravanti da sfondamento. De Laurentiis a gennaio dovrà intervenire in maniera netta per risollevare una squadra irriconoscibile in alcuni suoi leader

Su Il Giornale, Angelo Rossi analizza la partita del Napoli contro il Sassuolo.

La seconda uscita del Napoli di Gattuso non sembra carne né pesce per un’ora, senza gioco, senza ritmo e senza personalità contro i ragazzini di De Zerbi. Altra storia nella ripresa, pareggio raggiunto e vittoria che arriva in pieno recupero”.

De Laurentiis non ha però motivi di sorridere, scrive.

“Chissà se ha intuito che a gennaio dovrà intervenire in maniera netta e convinta per risollevare una squadra irriconoscibile in alcuni suoi leader”.

Gattuso è stato chiamato a imprimere al Napoli una svolta caratteriale, quello che più manca alla squadra.

“D’accordo la paura ma vedere giocatori come Callejon, Allan e Zielinski non mettere insieme più di tre passaggi di fila è allarmante, o deprimente interrogarsi sul perché giochi Insigne, che da capitano anziché trascinare si nasconde dietro l’avversario, mai in grado di saltare l’uomo o di garantire una di quelle giocate che gli mancano da una vita”.

Il Sassuolo si mostra superiore in ogni parte del campo. Solo Meret salva il Napoli dal tracollo nel primo tempo. Poi le cose migliorano nella ripresa.

“Nessuna notizia dal tridente, è un centrocampista a suonare la sveglia, uno dei capi della storica rivolta spinge i suoi al pareggio: la rete di Allan, in versione centravanti di sfondamento, è un balsamo tonificante. Il finale che non ti aspetti: all’improvviso è un altro Napoli, traversa di Callejon, al quale il Var annulla un gol per questione di centimetri, Milik, Insigne e Mertens sprecano la chance del raddoppio. Poi Elmas «obbliga» Obiang all’autorete, che vale tre punti: forse è troppo ma almeno da un senso a quest’annata deludente”.