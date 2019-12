Gazzetta – Sassuolo-Napoli, Gattuso dà ancora fiducia a Insigne

Bisognerà attendere invece per capire se Mertens riuscirà a partire con la squadra ed essere almeno in panchina

Non ci sarà in campo Dries Mertens per la gara contro il Sassuolo secondo la Gazzetta dello Sport. Le sue condizioni non sono ancora completamente ristabilite e ieri ha lavorato ancora in disparte. L’attaccante belga farà di tutto per esserci e partire almeno dalla panchina come col Parma, ma il nodo verrà sciolto domani.

Gattuso prepara il 4-3-3 pensando si schierare invece Fabian Ruiz in posizione centrale come fatto nel finale di sabato scorso, dal momento che la prestazione di Allan come regista non ha convinto.

In attacco ci saranno Milik e Lozano con Insigne che avrà ancora la fiducia del tecnico nonostante i gol falliti col Parma.

Scelte in difesa obbligate invece con l’infortunio di Koulibaly e Maskimovic che ha ancora da scontare una giornata di squalifica