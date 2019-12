Dialogo tra Montalbano e Livia sulle vacanze natalizie

“Ma insomma sei un commissario di polizia: qui tutti festeggiano ladri, mafiosi, politici corrotti e tu non sai se hai Natale libero?”

Eri a Marinelle e si stavi priparando per mangiari chella che Adilina li aviva priparata ma doppo aviri conzata la tabula assintì il tilifono e affruntata iette a rispunniri…

Muntilbano: “Cu è?”.

Livi: “Salvo, sono io: ma rispondi come un mafioso… “.

M: “Io parla siciliana e non sugno maffiusa… “.

L: “Ma scherzo, dai, non fare la vittima come tuo solito”.

M: “Commo staie?”.

L: “Sto bene, ti ho chiamato per stabilire, finalmente, dove vogliamo passare le vacanze di Natale,,, “,

M: “Io non sapio ancura se divi faticari o no… “.

L: “Ma insomma sei un commissario di polizia: qui tutti festeggiano ladri, mafiosi, politici corrotti e tu non sai se hai Natale libero?”.

M: “Livi, accussì è: primma di mittirti cu mia ti lo dixit. La mea viti è chesta”.

L: “Ma Mimi con Bea vanno a Sharm El Sheikh con il piccolo Salvo e noi non possiamo organizzare niente… “.

M: “(…)”.

L: “Ora non fare l’offeso, come tuo costume: come stai?”.

M: “Bastivolmenti bina: si lavora”.

L: “Ma parli concettualmente come un milanese… “.

M: “Macari fussia milanisi, nun havia litta che è il positum d’Itaglia addovi si viva miglia?”.

L: “Tu la Sicilia non la cambieresti mai… “.

M: “E issa che mi cagnai a mia”.

L: “Ma insomma non riusciamo a fare niente neanche questo Natale?”.

M: “Garda io pinsava di annari a stari cu Catarelle… “.

L: “E allura sposati Catarella… “.

M: “Ma pirchia nuia havimma da spusarce?”.

L: “Hai sempre la risposta pronta: e se ti dicessi che voglio sposarmi a Natale tu che faresti?”.

M: “Putissa acchiederi la licentie matrimunialia… “.

L: “Allora chiedila che ho deciso che ti sposerò questo Natale… “.

M: “Ma pirchia mi voli babbiari?”.

L: “Io non ti sto babbianda”.

M: “Bine allura havia da scirmiglia nu tistimonia”.

L: “Io il mio sarà Mimì… “.

M. “Bine, allura io mi sceglia Catarelle”.

L: “Ma perché Catarella: ma non riuscite mai a staccarvi voi”.

M: “Ma pirchia io non mi potia sciglira Catarelle, se tibi ti poti scigliri Augelli?”.

L: “C’è sempre un pirchia per te”.

M: “Allura se tibi volia spusarmi a Natali divi assuppurtari Catarelle commo mea tistimonia”.

L: “Bene, allora, fai domanda di licenza matrimoniale che ci sposiamo a Natale”.

M: “Ma simo assicura che a Natalia ci si poti nsurari?”.

L: “E pirchia non ci si potrebbe sposare?”.

M: “Ma si stavi pi nasciri ‘U Signuruzzu beddru non fusse meliora spusarse a Sancto Stifano?”.

L: “Ma pirchia a Santo Stefano ci si può sposare ed a Natale no?”.

M: “Macari pi raggiuna girarchica… “.

L: “Ma insomma io voglio sposarmi con te: mi vuoi sposare?”.

M: “Ma pirchia a Natali?”.

L: “Pirchia sì!”.

M: “Ma si ti dica che a Natali potimmo annari a Sciarma El Sceicca?”.

L: “Ci possiamo anche sposare a gennaio… “.

M: “(…)”.