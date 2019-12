Damascelli contro la mielosità che stravolge il vero Pinocchio di Collodi

Ancora una volta da leggere Tony Damascelli che oggi su Il Giornale non scrive di calcio ma della mielosità che tutto avvolge e stravolge, anche i testi originali pure quando sono a loro modo sacri.

Damascelli scrive che va in scena a Torlonia e poi a Milano lo spettacolo Fuoco nero su Fuoco bianco, magma di parole sulla Bibbia ebraica, di Roberto Mercadini.

Pinocchio, per l’appunto, preso al volo, per replicare con i fatti, le parole dunque, alle proteste della figlia, Agata, infastidita dalle immagini televisive di opere pittoriche rinascimentali, su tutte la Crocifissione, dunque sangue, mani inchiodate, sofferenza, tragedia, morte, tutta roba “non adatta a me”, bambina di sei anni. Papà Roberto ha allora rovistato nei ricordi di scuola, Collodi, Pinocchio, così riraccontando.

Capitolo XIV: «Metti fuori i denari o sei morto; — disse l’assassino più alto di statura. Morto! ripetè l’altro. E dopo ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre! Anche tuo padre!”. “No, no, no, il mio povero babbo no! — gridò Pinocchio con accento disperato: ma nel gridare così, gli zecchini gli sonarono in bocca. “Ah furfante! dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua? Sputali subito! E Pinocchio, duro. Ah! tu fai il sordo? Aspetta un po’, che penseremo noi a farteli sputare! Difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell’altro lo prese per la bazza, e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua l’altro per in là, tanto da costringerlo a spalancare la bocca: ma non ci fu verso.