Criscito: “Paga sempre l’allenatore, ma il fallimento è di tutti”

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il difensore del Genoa, Domenico Criscito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Buon calcio a tutti. Ha parlato anche dell’esonero dell’allenatore, Thiago Motta.

“In campo andiamo noi, ma a pagare è l’allenatore: il fallimento è di tutti. Schone? È un grande giocatore, dobbiamo metterlo noi in condizioni per fare bene se i risultati non arrivano. La colpa è anche del capitano, anche se qualcuno ha detto che non sono in grado di farlo, gli chiederò di venire a farmi due lezioni”.