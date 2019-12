CorSport: rinnovi Mertens e Callejon mancano due giorni alla scadenza, ma non c’è l’accordo

“Entrando nello specifico, il 2020 sarà comunque un anno storico per Mertens: davanti a sé ha un bel numero di occasioni per agganciare e poi scalzare Hamsik dalla vetta della classifica dei gol azzurri, e soprattutto dovrà decidere quale strada intraprendere. E in ogni caso farà notizia: sia se resterà, perché è un vero idolo del San Paolo, sia se andrà via. L’offerta: lo stipendio attuale di 4,2 milioni di euro annui per due stagioni. La richiesta: 4,2 milioni annui per tre stagioni. In realtà ci sarebbe anche la differenza di un milione per il bonus alla firma, ma questa non sembra una storia decisiva: Dries, infatti, è molto legato a Napoli e riflette seriamente. Di contro, ci sono le offerte dell’Inter e del Borussia Dortmund, nonché le proposte ormai in declino da Shanghai e dall’Arabia Saudita (già scartata). Più complessa la situazione di Callejon: De Laurentiis offre un biennale confermando i 3,5 milioni a stagione già garantiti, ma lui vorrebbe superare i 4 milioni. «Non c’è l’accordo. E più passa il tempo e più è difficile che il giocatori resti», ha detto di recente il suo manager, Manuel Garcia Quilon. Offerte? La solita Cina e qualche tentazione milanese, però sponda Milan. E il tempo, intanto, scorre via sul serio: meno cinque, quattro, tre, zero. Parametro zero: ancora quarantotto ore”.