CorSport: Fabian prende informazioni sul Real. Il Napoli cerca di blindarlo

Ruiz parla spesso con Ceballos. Gli avrebbe chiesto informazioni sulla società, sulla città, sui compagni di squadra e sui metodi di allenamento. Florentino, però, dovrà avere a che fare con De Laurentiis

Il Real Madrid intende accelerare per accaparrarsi Fabia Ruiz. Il club spagnolo contatta i suoi agenti e i media spagnoli ci marciano.

Il Corriere dello Sport scrive che dalla Spagna rimbalzano notizie modello gossip secondo cui il centrocampista del Napoli starebbe prendendo informazioni su Madrid e sulla squadra, insomma, ci starebbe pensando davvero.

“Madrid, nel frattempo, continua a chiamare Fabian. E a insistere con i suoi agenti. E la stampa spagnola svela anche particolari modello gossip, del tipo: Ruiz sente spesso il vecchio amico Ceballos, già al Real, e s’è informato sulla società, la città, i compagni di squadra, i metodi di allenamento e cose del genere”.

Ma Fabian fino a prova contraria è legato al Napoli fino al 2023. In questi giorni sta trattando il rinnovo e il club di De Laurentiis vorrebbe blindarlo con una mega clausola. Non sarà facile per Florentino Perez trattare con De Laurentiis: i rapporti tra i due club si sono parecchio raffreddati dopo la questione James che ha tenuto banco in estate.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Tutto molto chiaro, certo, ma il giovanotto andaluso è legato al Napoli fino al 2023; sta trattando il rinnovo con ritocco; il club azzurro vuole inserire una clausola rescissoria da 180 milioni di euro; e, cosa fondamentale, Florentino deve fare i conti con De Laurentiis. A maggior ragione dopo il caso James”.