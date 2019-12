CorMez: il Napoli aveva bloccato Lobotka nel 2018, ma Ancelotti disse di no

Il club partenopeo voleva portarlo in azzurro quando c’era da sostituire Jorginho. Ma il tecnico di Reggiolo preferì puntare su Hamsik e Diawara

Il Napoli lavora sul mercato per trovare un regista al 4-3-3 di Gattuso. Il nome più gettonato, dopo il tramonto dell’ipotesi Torreira dell’Arsenal, è quello di Stanislav Lobotka. Non un nome nuovo, non è la prima volta che il centrocampista del Celta Vigo viene accostato alle trattative del Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno ricorda che se ne parlò anche nell’estate 2018. Giuntoli lo aveva già bloccato ma non se ne fece niente per il parere negativo di Carlo Ancelotti.

“Giuntoli l’aveva bloccato nel 2018, quando c’era da sostituire il partente Jorginho. Ancelotti preferì puntare su Hamsik e Diawara nella fase iniziale della sua avventura napoletana abbandonando poi il 4-3-3 e l’utilizzo del regista davanti alla difesa e così Lobotka è rimasto al Celta Vigo”.